В одесском парке обнаружили полуживого иностранца с пробитой головой
В одесском парке обнаружили полуживого иностранца с пробитой головой
Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.
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Вчера, 28 декабря, поздно вечером во время патрулирования парка «Победы», охранники обнаружили лежащего в снегу мужчину с пробитой головой.
Мужчина был очень слаб и не понимал украинского языка. Все, что он смог объяснить охранникам это то, что его зовут Ки и проживает он в «Аркадии».
Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину в местную больницу.
Почему раненый иностранец лежал без сознания в парке не сообщается. Однако эта история вполне могла закончиться не так хорошо, учитывая погодные условия и морозы в Одессе.
Как ранее сообщали Власти, в Одессе в бильярдом клубе устроили стрельбу: убит “криминальный авторитет”.