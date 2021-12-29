В одесском парке обнаружили полуживого иностранца с пробитой головой

Нашли иностранца в таком виде



Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

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Вчера, 28 декабря, поздно вечером во время патрулирования парка «Победы», охранники обнаружили лежащего в снегу мужчину с пробитой головой.

Мужчина был очень слаб и не понимал украинского языка. Все, что он смог объяснить охранникам это то, что его зовут Ки и проживает он в «Аркадии».

Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину в местную больницу.

Почему раненый иностранец лежал без сознания в парке не сообщается. Однако эта история вполне могла закончиться не так хорошо, учитывая погодные условия и морозы в Одессе.

Как ранее сообщали Власти, в Одессе в бильярдом клубе устроили стрельбу: убит “криминальный авторитет”.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Одесса, парк, иностранец, пострадавший