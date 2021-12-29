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17:06 29 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Слуга народа» Юлия Гришина роскошно отрывается в Стамбуле и фоткается с ведущим телеканала Мураева

Народный депутат от «Слуги народа» Юлия Гришина – любимица Офиса президента.

Народный депутат от «Слуги народа» Юлия Гришина – любимица Офиса президента. Об этом пишет в своем Facebook блогер Анастасия Азарова.

«Красивая блондинка, непримиримый борец с коррупцией и несправедливостью никак не может толком изменить свой образ жизни. Тяжело отказаться от мирских благ и отдаться аскетичной жизни народного избранника. Она всё так же кайфует, наслаждается, выкладывает красивые сторис из Турции, отдыхает с Максом Назаровым, который в жесткой оппозиции к Президенту Зеленскому и «Слуге народа», не стесняясь выкладывать совместные с ним фото».

Именно близость к Офису президента и при этом публичные неформальные контакты с оппозиционным телеведущим поражают блогера больше всего. Тем более, что Назаров делится снимками с Гришиной у себя в телеграмме, за что получает много критики от своих подписчиков в комментариях.

Это при том, подчеркивает Азарова, что всем депутатам-«слугам» строго запрещено ходить на телеканал «НАШ» (действует жесткая команда советника ОП Михаила Подоляка): «А она спокойно ходит туда и выступает, а все потому, что она – любимица президента. Кроме этого, она близка с главой ОП Андреем Ермаком и самим президентом».

Блогер напоминает, что Гришина имеет отношение и к последнему скандалу с уже бывшим замминистра образования Гарбаруком. Как известно, замминистра образования пришлось подать в отставку после того, как скандал в сети вызвали рабочие фото со слишком откровенным декольте его советницы Кристины Тишкун во львовской мэрии.

Азарова утверждает, что Гришина «его снесла, потому что видела в нем конкурента в одном хлебном месте. Гарбарук на пару с нашей героиней курировали проект президентского университета. А там, где такой проект, естественно много денег, которые могут освоить те или иные строительные компании. Теперь путь свободен, и решать, кто же станет застраивать ВДНХ под университет, единолично будет только Гришина. А также она сама сможет контролировать финансирование в этом университете».

Анастасия Азарова отмечает, что Гришина часто пользуется своим статусом любимицы Зеленского: «Чистит место под солнцем, благо грудь большая и есть чем отодвигать неугодных ей. Примеров тому масса: того же Кубракова хотела сместить, но, видимо, не удалось, заплатили ей денег. Затем были попытки против директора «УЗ».

«Юля любит деньги. Там одних только украшений в собственности на крупную сумму. Даже не на 4 тысячи долларов, обещанных учителям. Она позволяет себе отдыхать в «Мардан палас», самом дорогом отеле Турции, где цена номера в сутки от 5 тысяч евро. Дорогие магазины, брендовых вещи, сумки – все это её истинная любовь, а не народ. Ей закон не писан, она любимица Банковой», — резюмирует блогер.

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