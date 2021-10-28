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01:49 30 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ким Чен Ын снова появился на публике совсем похудевшим

Главы КНДР так похудел, что перестал быть похожим на себя. Снимки были сделаны на закрытом пленарном заседании ЦК правящей Рабочей партии.

Лидер Северной Кореи до похудения.

Об этом сообщает британская Daily Mail.

Партийное руководство обсуждало, как привести «партию и народ к следующему этапу победы» в то время, как страна борется с усугубляющимся экономическим кризисом, вызванным пандемией, санкциями и стихийными бедствиями, отмечает газета.

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На опубликованных снимках видно, что лидер КНДР стал выглядеть стройнее, чем прежде. Государственные СМИ заявили, что потеря веса Ким Чен Ына связана с его личным желанием «есть меньше, чтобы помочь стране» на фоне нехватки продовольствия, пишет британское издание.

В Южной Корее распространяют другую информацию, ссылаясь на данные разведки: лидер КНДР активно занялся спортом.

В соцсетях также высказывают предположение, что Ким Чен Ын завел себе двойника. Еще одна версия его стремительного похудения – сахарный диабет.

На опубликованных снимках видно, что Ким Чен Ын стал выглядеть стройнее, чем когда-либо за все годы своего пребывания во главе государства.

Ранее Власти писали, что похудевший Ким Чен Ын впервые за месяц показался на людях.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: КНДР, Ким Чен Ын, похудение
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Ким Чен Ын снова появился на публике совсем похудевшим

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