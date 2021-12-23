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Главная » Мир » Наука и Техника
02:17 30 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Учёные нашли останки людей, которых накрыло цунами 3600 лет назад

Археологи нашли доказательства разрушительного цунами, которое последовало за извержением вулкана на острове Тера в Эгейском море около 3600 лет назад.

Участник исследовательской группы осматривает слой пепла.

Об этом пишет National Geographic.

Считается, что это извержение вулкана было одним из самых разрушительных в истории человечества. Ученые давно пытаются оценить масштабы извержения, а также вызванного им цунами.

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В 2001 году в городе Чешме, расположенном на Эгейском побережье Турции в 80 км от Измира, археологи обнаружили остатки древнего поселения, получившего название Чешме-Багларарасы.

Раскопки тут проводятся с 2009 года. Ученые установили, что поселок был разрушен в результате стихийного бедствия: были найдены рухнувшие крепостные стены, слои пепла, нагромождения керамики, костей и морских раковин. Но останков жертв цунами до сих пор не находили.

И вот, по утверждению археологов, в Чешме-Багларарасы они нашли скелет молодого человека. Рядом в обрушившемся дверном проеме лежали останки собаки. Ученые пришли к выводу, что и человек, и животное погибли в результате цунами. Радиоуглеродный анализ показал, что это произошло около 1600 года до нашей эры, то есть во время извержения вулкана на Тере.

Ученые также нашли доказательства, что этот район пострадал от нескольких волн, вызванных извержением вулкана.

Найденный скелет жертвы цунами.

Ранее Власти писали, что в Великобритании нашли останки первого распятого в Европе человека.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: цунами, археология
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