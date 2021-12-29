Самый большой в Украине за всю историю: камень янтаря более 5 кг нашли в Ровенской области. Фото

Украинский самородок вошел в десятку крупнейших в мире.

В Ровенской области найден камень янтаря весом более 5 кг



Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль. Там найден камень янтаря весом 5,305 кг, который вошел в десятку самых крупных, когда-либо найденных в мире.

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«Он весит более 5 кг и входит в десятку самых крупных «янтарных» камней мира. На сегодняшний день максимальный вес такого экземпляра – более 9 кг находится в Музее естествознания в Берлине. А в Украине крупнейшими считались образцы янтаря массой 1 930 г и 1 040 г.

Драгоценный самоцвет добыла компания «Солнечное ремесло» на месторождении Владимирец-Восточный. Такие экземпляры очень редки, подтверждают эксперты Государственного геммологического центра Украины. Лишь несколько камней подобного веса находятся в музеях и частных коллекциях.

Компания «Солнечное ремесло» начала легальную добычу янтаря в мае этого года, после принятия распоряжения Кабмина, инициированного Ровенской ОГА», – восторженно пишет Виталий Коваль

Ранее Власти писали, как украинский янтарь по поддельным документам контрабандным путем перевозили за границу, в частности в страны Ближнего Востока и Китай.

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