Самый большой в Украине за всю историю: камень янтаря более 5 кг нашли в Ровенской области. Фото
Украинский самородок вошел в десятку крупнейших в мире.
Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль. Там найден камень янтаря весом 5,305 кг, который вошел в десятку самых крупных, когда-либо найденных в мире.
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«Он весит более 5 кг и входит в десятку самых крупных «янтарных» камней мира. На сегодняшний день максимальный вес такого экземпляра – более 9 кг находится в Музее естествознания в Берлине. А в Украине крупнейшими считались образцы янтаря массой 1 930 г и 1 040 г.
Драгоценный самоцвет добыла компания «Солнечное ремесло» на месторождении Владимирец-Восточный. Такие экземпляры очень редки, подтверждают эксперты Государственного геммологического центра Украины. Лишь несколько камней подобного веса находятся в музеях и частных коллекциях.
Компания «Солнечное ремесло» начала легальную добычу янтаря в мае этого года, после принятия распоряжения Кабмина, инициированного Ровенской ОГА», – восторженно пишет Виталий Коваль
Ранее Власти писали, как украинский янтарь по поддельным документам контрабандным путем перевозили за границу, в частности в страны Ближнего Востока и Китай.