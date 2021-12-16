Байден и Путин проведут переговоры 30 декабря
Переговоры между лидерами стран состоятся в преддверии празднования Нового Года и будут касаться вопросов безопасности и Украины.
Об этом сообщается на сайте Белого Дома.
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Президент Рф Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут новые переговоры в канун Нового Года – 30 декабря.
Сообщается, что инициировал переговоры Путин, они будут затрагивать вопросы национальной безопасности и ситуации с Украиной.
«Администрация Байдена продолжает вести широкую дипломатическую работу с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируя и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной», — сказано в сообщении на сайте Белого Дома.
Подробности переговоров не сообщаются, однако вполне вероятно, что они будут проведены в формате видеоконференции.
Как ранее сообщали Власти, в Кремле рассказали, что готовы обсуждать на переговорах с Зеленским.