Байден и Путин проведут переговоры 30 декабря

Переговоры между лидерами стран состоятся в преддверии празднования Нового Года и будут касаться вопросов безопасности и Украины.

Подробности переговоров не сообщаются, однако вполне вероятно, что они будут проведены в формате видеоконференции



Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

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Президент Рф Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут новые переговоры в канун Нового Года – 30 декабря.

Сообщается, что инициировал переговоры Путин, они будут затрагивать вопросы национальной безопасности и ситуации с Украиной.

«Администрация Байдена продолжает вести широкую дипломатическую работу с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируя и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной», — сказано в сообщении на сайте Белого Дома.

Подробности переговоров не сообщаются, однако вполне вероятно, что они будут проведены в формате видеоконференции.

Как ранее сообщали Власти, в Кремле рассказали, что готовы обсуждать на переговорах с Зеленским.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Путин, США, переговоры, байден