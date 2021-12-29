Сегодня Байден потребует у Путина полного отвода войск РФ от границы с Украиной

Президент США Джо Байден на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным, которые пройдут сегодня, 30 декабря, потребует полного отвода российских войск от границы с Украиной.

Байден поставит Путину ультиматум



Об этом сообщил в Twitter журналист американского издания Foreign Policy Джек Детч. Он сослался на высокопоставленного чиновника из Белого дома.

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По его словам, США настаивают, чтобы все 100 тысяч российских военных, скопившихся возле украинской границы, немедленно вернулись в места долгосрочного базирования.

В то же время, США продолжают сотрудничать с европейскими коллегами над санкциями против России, которые будут применены, если последняя прибегнет к полномасштабному вторжению в Украину.

Как сообщали Власти, Байден и Путин проведут переговоры 30 декабря, они будут касаться вопросов безопасности и Украины.

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