Китай заявил, что вместе с Россией готов обеспечить глобальный порядок

Китай и Россия совместными усилиями могут обеспечить глобальный порядок в мире и противостоять давление со стороны стран, стремящихся к гегемонии и доминированию.

Китай заявил о готовности противостоять другим гегемонам вместе с Россией



Об этом ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел КНР Ван И.

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«Я твердо верю, что если наши великие державы, Китай и Россия, будут стоять плечом к плечу и наращивать сотрудничество, международный порядок будет непоколебим, а глобальные принципы – неопровержимы. Гегемонизму не удастся победить», – заявил Ван И.

Он также уточнил, что Пекин и Москва выступают в качестве гарантов устойчивого развития в мире, продуктивно взаимодействуют на таких важных многосторонних площадках, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС.

«Мы укрепляем стратегическое сотрудничество по злободневным вопросам, способствуем поддержанию стабильности в регионе и играем ключевую роль в усилении сплоченности многих развивающихся стран», – добавил дипломат.

По его словам, китайско-российское всеобъемлющее стратегическое и прагматическое сотрудничество «имеет глобальное значение и играет незаменимую роль».

Как сообщали Власти, Россия и Китай пытаются добиться отмены санкций ООН против Северной Кореи.

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