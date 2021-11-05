НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
11:32 30 Декабря 2021 Просмотров 1756   КомментариевКомментарии

Китай заявил, что вместе с Россией готов обеспечить глобальный порядок

Китай и Россия совместными усилиями могут обеспечить глобальный порядок в мире и противостоять давление со стороны стран, стремящихся к гегемонии и доминированию.

Китай заявил о готовности противостоять другим гегемонам вместе с Россией

Об этом ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел КНР Ван И.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Я твердо верю, что если наши великие державы, Китай и Россия, будут стоять плечом к плечу и наращивать сотрудничество, международный порядок будет непоколебим, а глобальные принципы – неопровержимы. Гегемонизму не удастся победить», – заявил Ван И.

Он также уточнил, что Пекин и Москва выступают в качестве гарантов устойчивого развития в мире, продуктивно взаимодействуют на таких важных многосторонних площадках, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС.

«Мы укрепляем стратегическое сотрудничество по злободневным вопросам, способствуем поддержанию стабильности в регионе и играем ключевую роль в усилении сплоченности многих развивающихся стран», – добавил дипломат.

По его словам, китайско-российское всеобъемлющее стратегическое и прагматическое сотрудничество «имеет глобальное значение и играет незаменимую роль».

Как сообщали Власти, Россия и Китай пытаются добиться отмены санкций ООН против Северной Кореи.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, Китай
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.11.2021 11:12
Мир перестал быть двуполярным – генерал США предупредил о новой возможной войне
ТОР
17.08.2021 08:00
Китай и Россия намерены признать «Талибан»
ТОР
05.05.2021 13:00
Главными темами саммита G7 стали Россия и Китай
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com