Черногория ужесточила правила въезда для украинцев
В Черногории ввели новые правила въезда из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Об этом сообщает Посольство Украины в Черногории.
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С 2 января 2022 года в Черногории в силу вступают новые ограничения при въезде в страну.
Теперь при въезде необходимо обязательное присутствие одного из следующих медицинских документов:
1. Сертификат о полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда.
2. Справка о перенесенном COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест на антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней соответственно).
В обоих случаях необходимо иметь на руках либо отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, либо экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.
Таким образом, въехать в Черногорию только с отрицательным тестом на коронавирус больше нельзя.
Указанные условия въезда будут действовать только до 12 января.
Как ранее сообщали Власти, Италия закрыла границы для украинцев.