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12:52 30 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Черногория ужесточила правила въезда для украинцев

В Черногории ввели новые правила въезда из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Указанные условия въезда будут действовать только до 12 января

Об этом сообщает Посольство Украины в Черногории.

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С 2 января 2022 года в Черногории в силу вступают новые ограничения при въезде в страну.

Теперь при въезде необходимо обязательное присутствие одного из следующих медицинских документов:

1. Сертификат о полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда.

2. Справка о перенесенном COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест на антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней соответственно).

В обоих случаях необходимо иметь на руках либо отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, либо экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

Таким образом, въехать в Черногорию только с отрицательным тестом на коронавирус больше нельзя.

Указанные условия въезда будут действовать только до 12 января.

Как ранее сообщали Власти, Италия закрыла границы для украинцев.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Черногория., правила въезда
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