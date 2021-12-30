В больнице под Харьковом взорвали банкомат: в полиции раскрыли подробности
В Харьковской области неизвестные с целью кражи наличных денежных средств взорвали банкомат.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
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В ночь на 30 декабря в селе Печенеги Хорьковый области неизвестные злоумышленники совершили ограбление банкомата, предварительно его взорвав.
Банкомат располагался с внешней стороны здания местной больницы из-за чего медучреждению также был нанесен ущерб. Сумма ущерба банку уточняется.
В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства в сейфовый отсек банкомата, расположенный в помещении больницы.
В полиции открыли два уголовных производство по статье об умышленной порче имущества и краже.
В настоящее время правоохранителями принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
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