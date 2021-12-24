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Главная » Украина » Общество
15:57 30 Декабря 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

В этом году больше не выплатят: как получить ковидную тысячу в 2022-м

В 2021 году украинцы больше не смогут получить выплату по программе «єПідтримка».

Алгоритм действий для участия в программе не меняется.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.
Так, с сегодняшнего дня, 30 декабря, все поданные заявки на получение 1000 грн по программе «єПідтримка» будут обработаны и одобрены уже в 2022 году.

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Поэтому те вакцинированные украинцы, которые все еще не приняли участие в программе, все еще могут это сделать, и чем раньше будет отправлена заявка на получение выплаты, тем скорей она будет зачислена, хоть уже и в 2022 году.

Алгоритм действий для участия в программе не меняется:

Необходимо оформить «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія», а также оформить  специальную карту «єПідтримка» в одном из банков, участвующих в программе. Последнее можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка.

Как получить выплату

  • Оформить специальную карту «єПідтримка» в приложении банка или офлайн-отделении (бесплатно).
  • Скачать приложение «Дия» и авторизоваться в нем (важно обновить приложение, поддержка доступна, начиная с версии действия 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android)
  • Убедиться, что есть «зеленый» сертификат COVID (или оформить его).
  • Зайти в раздел «Услуги».
  • Найти услугу «єПідтримка».
  • Выбрать для выплаты карту «єПідтримка» (оформленную заранее).
  • Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны начислить в течение 10 дней).

В публикации также сказано, что до этого дня заявку на получение выплаты подало 5,8 млн украинцев.

Как ранее сообщали Власти, в Украине еще три банка начали выплачивать тысячу за вакцинацию.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Выплаты, тысяча Зеленского, єПідтримка
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