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00:52 31 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Голод, война и восстание роботов: что Нострадамус предсказал на 2022 год

Спустя более 400 лет после того, как Нострадамус опубликовал свою книгу, она остается популярной, потому что его предсказания могут означать все, что угодно.

В своем знаменитом труде, опубликованном в 1555 году, Нострадамус попытался предсказать будущее.

Об этом пишет Daily Mail.

Некоторые считают, что Нострадамус предсказал разрушения, вызванные глобальным потеплением и астероидами, и даже развитие технологий искусственного интеллекта.

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Глобальное потепление

Еще в 1555 году Нострадамус предсказал, что из-за резкого изменения климата рыба в морях сварится.

Он также предположил, что человечество не увидит дождя в течение 40 лет, а когда он наконец пойдет, на Землю обрушатся «великие наводнения».

Действительно, последние пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1850 года.

«Дальше будет все хуже и хуже», – говорит ученый-климатолог Национального центра атмосферных исследований США Линда Мирнс. По ее словам, «некуда будет бежать, негде будет спрятаться».

Лесной пожар в Греции в августе 2021 года.

Падение астероида

Нострадамус также предсказал, что на Землю упадет астероид, и это приведет к массовой гибели людей – «великий огонь упадет с неба». Вскоре после этого произойдет землетрясение.

Он предполагал, что на Землю упадет не один, а множество астероидов, и это приведет к масштабными пожарами и разрушениями.

В NASA подтверждают, что «каждые 2000 лет астероид размером с футбольное поле падает на Землю и наносит значительный ущерб». А раз в несколько миллионов лет прилетает астероид, достаточно большой, чтобы угрожать всему живому на Земле.

Массовый голод

Нострадамус также предсказал развал экономики, рост цен и голод. Это, по словам Нострадамуса, приведет к обострению военных конфликтов, поскольку люди будут вынуждены бороться за ресурсы, сокращающиеся  из-за изменения климата.

Мир уже стал свидетелем политической нестабильности, пандемии коронавируса и дефицита природного газа, что привело к росту цен на продукты питания и энергоносители.

В ООН предупреждают о том, что планета может погрузиться в хаос, если мировые лидеры не справятся с изменением климата.

По данным ООН, число голодающих в Африке достигло в 2020 году 282 миллионов - это на 89 миллионов больше, чем в 2014 году.

Технологии искусственного интеллекта

За последние несколько десятилетий технологии развились до такой степени, что трудно сказать, что произойдет в будущем, но Нострадамус, похоже, предсказал появление искусственного интеллекта.

«Луна в полную ночь над высокой горой. Новый мудрец с одиноким мозгом видит это. Его ученики приглашены стать бессмертными», – написал он в своей книге.

Слова автора можно интерпретировать как намек на развитие искусственного интеллекта, где «бессмертные ученики» могут заменить людей на Земле.

Действительно, генеральный директор Tesla Илон Маск уже объявил, что в следующем году компания выпустит робота-гуманоида, который заменит людей на рабочем месте, это поможет решить проблему нехватки рабочей силы.

Илон Маск анонсировал выпуск человекоподобного робота Tesla Bot, прототип которого компания обещает продемонстрировать в следующем году.

Ранее Власти писали, что Нострадамус предсказывал пандемию коронавируса.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: нострадамус, предсказания
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