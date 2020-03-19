Голод, война и восстание роботов: что Нострадамус предсказал на 2022 год
Спустя более 400 лет после того, как Нострадамус опубликовал свою книгу, она остается популярной, потому что его предсказания могут означать все, что угодно.
Об этом пишет Daily Mail.
Некоторые считают, что Нострадамус предсказал разрушения, вызванные глобальным потеплением и астероидами, и даже развитие технологий искусственного интеллекта.
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Глобальное потепление
Еще в 1555 году Нострадамус предсказал, что из-за резкого изменения климата рыба в морях сварится.
Он также предположил, что человечество не увидит дождя в течение 40 лет, а когда он наконец пойдет, на Землю обрушатся «великие наводнения».
Действительно, последние пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1850 года.
«Дальше будет все хуже и хуже», – говорит ученый-климатолог Национального центра атмосферных исследований США Линда Мирнс. По ее словам, «некуда будет бежать, негде будет спрятаться».
Падение астероида
Нострадамус также предсказал, что на Землю упадет астероид, и это приведет к массовой гибели людей – «великий огонь упадет с неба». Вскоре после этого произойдет землетрясение.
Он предполагал, что на Землю упадет не один, а множество астероидов, и это приведет к масштабными пожарами и разрушениями.
В NASA подтверждают, что «каждые 2000 лет астероид размером с футбольное поле падает на Землю и наносит значительный ущерб». А раз в несколько миллионов лет прилетает астероид, достаточно большой, чтобы угрожать всему живому на Земле.
Массовый голод
Нострадамус также предсказал развал экономики, рост цен и голод. Это, по словам Нострадамуса, приведет к обострению военных конфликтов, поскольку люди будут вынуждены бороться за ресурсы, сокращающиеся из-за изменения климата.
Мир уже стал свидетелем политической нестабильности, пандемии коронавируса и дефицита природного газа, что привело к росту цен на продукты питания и энергоносители.
В ООН предупреждают о том, что планета может погрузиться в хаос, если мировые лидеры не справятся с изменением климата.
Технологии искусственного интеллекта
За последние несколько десятилетий технологии развились до такой степени, что трудно сказать, что произойдет в будущем, но Нострадамус, похоже, предсказал появление искусственного интеллекта.
«Луна в полную ночь над высокой горой. Новый мудрец с одиноким мозгом видит это. Его ученики приглашены стать бессмертными», – написал он в своей книге.
Слова автора можно интерпретировать как намек на развитие искусственного интеллекта, где «бессмертные ученики» могут заменить людей на Земле.
Действительно, генеральный директор Tesla Илон Маск уже объявил, что в следующем году компания выпустит робота-гуманоида, который заменит людей на рабочем месте, это поможет решить проблему нехватки рабочей силы.
Ранее Власти писали, что Нострадамус предсказывал пандемию коронавируса.