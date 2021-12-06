Суд Киева открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Виктора Януковича к Верховной Раде относительно спора о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.

Федорович продолжает настаивать на своей легитимности



Об этом сообщил в Telegram представитель Верховной Рады в Конституционном суде нардеп от «Слуги народа» Ольга Совгиря.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Она сообщила, что суд назначил рассмотрение дела по вызову сторон на 10:15 16 февраля 2022 года.

Янукович просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении президента Украины.

В определении суда указано, что адресом для переписки с истцом является город Ростов-на-Дону (Российская Федерация), отмечает нардеп.

Как сообщали Власти, бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины, которая приняла Постановление о его самоустранении с должности главы государства.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Виктор Янукович, ОАСК