Суд Киева открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Виктора Януковича к Верховной Раде относительно спора о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.
Об этом сообщил в Telegram представитель Верховной Рады в Конституционном суде нардеп от «Слуги народа» Ольга Совгиря.
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Она сообщила, что суд назначил рассмотрение дела по вызову сторон на 10:15 16 февраля 2022 года.
Янукович просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении президента Украины.
В определении суда указано, что адресом для переписки с истцом является город Ростов-на-Дону (Российская Федерация), отмечает нардеп.
Как сообщали Власти, бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины, которая приняла Постановление о его самоустранении с должности главы государства.