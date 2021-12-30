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09:14 31 Декабря 2021 3 Комментарии
Транспорт в Киеве будет работать по новогоднему графику: что изменилось
Сегодня, 31 декабря ночью в Киеве общественный транспорт будет работать дольше обычного.
Транспорт в Киеве 31 декабря будет работать дольше
Об этом сообщили в пресс-центре КГГА.
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Ночью на два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.
Кроме того, сегодня, а также 1 и 7 января в случае необходимости (во избежание скопления большого количества людей на платформах) возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро «Золотые ворота», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», «Крещатик» и «Майдан Независимости».
Также в ночь с 31 декабря на 1 января киевский фуникулер будет работать круглосуточно.
Тэги: Киев
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