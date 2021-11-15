В Киеве протестовали против накопительной пенсионной системы

В четверг, 30 декабря у стен Верховной Рады прошёл одиночный протест.

30-го декабря в Киеве, у стен парламента, состоялась одиночная акция протеста, поводом для которой послужило намерение властей ввести накопительную пенсию для украинцев.

По словам организатора пикета, украинские депутаты под конец 2021 года преподнесли «новогодний подарок» для украинцев.

«Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что с начала года в парламент будет внесен законопроект про накопительную пенсию. То есть, мы все работаем, платим налоги, а они нас за это, напротив, лишают пенсий. То есть, тогда для чего мы работаем – непонятно. Какой выход у нас остается? Уезжать из страны в ту же Польшу и работать там», – пояснил он.

Пикетчик подчеркнул, что украинская власть, по сути, добралась уже до последнего, что осталось у народа – их гарантированных пенсионных выплат.

«То есть, у нас, у молодых людей, пенсий не будет вообще, да мы просто до нее не будем доживать. У нас последнее хотят забрать – пенсию. Мы против этого, поэтому и пикетируем…Уже так давят, что невозможно», – добавил он.

В ходе акции были развернуты два баннера с надписями: «ЗЕлодеи воруют наши деньги» и «ЗЕпарламент похоронил украинских пенсионеров». Также прохожим были розданы многочисленные листовки, где говорилось о недопустимости введения в стране накопительной пенсии и продолжения грабительской политики руководства страны.

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