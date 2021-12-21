В Румынии произошло землетрясение недалеко от границ с Украиной
Эпицентр землетрясения находился всего в 115 км от границ с Украиной.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля Украины.
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В восточной Румынии, в районе гор Вранча 30 декабря около 16:30 произошло землетрясение магнитудой 3,7 по шкале Рихтера.
Эпицентр подземных толчков находился на 73 км под землей и всего в 115 км от украинских границ.
«Источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча, 115 км от границы с Украиной, на глубине 74 км. Землетрясение может ощущаться отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, и не несет угрозы населению», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали Власти, в Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5 балов.