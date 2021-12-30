На трассе до Борисполя из-за гололеда десятки ДТП. Видео
Из-за плохих погодных условий на Бориспольской трассе в Киеве десятки автомобилей попали в ДТП.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы «dtp.kiev.ua» и «Київ Оперативний«.
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31 декабря из-за гололеда на трассе до аэропорта Борисполь в ДТП попало огромное количество автомобилей.
Судя по кадрам, в мелкие аварии попало десятки авто, их общее количество вполне может достигать более 50-ти. На видео также видно, что остальные авто с трудом движутся по трассе, пока попавшие в мелкие ДТП авто стоят у обочины.
Сообщения о пострадавших не поступало.
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