На трассе до Борисполя из-за гололеда десятки ДТП. Видео

Из-за плохих погодных условий на Бориспольской трассе в Киеве десятки автомобилей попали в ДТП.

Сообщения о пострадавших не поступало



Об этом сообщают местные Telegram-каналы «dtp.kiev.ua» и «Київ Оперативний«.

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31 декабря из-за гололеда на трассе до аэропорта Борисполь в ДТП попало огромное количество автомобилей.

Судя по кадрам, в мелкие аварии попало десятки авто, их общее количество вполне может достигать более 50-ти. На видео также видно, что остальные авто с трудом движутся по трассе, пока попавшие в мелкие ДТП авто стоят у обочины.

Сообщения о пострадавших не поступало.

Как ранее сообщали Власти, пьяный водитель на Skoda влетел в фуру с пропаном: движение на дороге Киев-Чоп затруднено.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, дтп, борисполь, гололед