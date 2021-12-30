Японцы отправят в космос первый в мире деревянный спутник
Разработкой аппарата занимаются специалисты из Киотского университета и компании Sumitomo Forestry при поддержке Японского агентства аэрокосмических исследований.
Об этом сообщает агентство Kyodo.
Запуск деревянного аппарата намечен на 2023 год.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Спутник будет иметь форму небольшого куба. Внутри будет находиться все необходимое оборудование, снаружи – солнечные батареи.
Как отмечает агентство, команда разработчиков решила для освоения космоса использовать древесину, так как она экологична и имеет низкую стоимость. Спутник сгорит при входе в атмосферу Земли после завершения своей миссии и не превратится в космический мусор. Кроме того, использовать древесину дешевле, чем алюминий, который в настоящее время применяют для изготовления спутников.
Ранее Власти писали, что Китай пожаловался в ООН из-за спутников Starlink, которые отправила в космос компания Илона Маска SpaceX.