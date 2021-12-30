Японцы отправят в космос первый в мире деревянный спутник

Разработкой аппарата занимаются специалисты из Киотского университета и компании Sumitomo Forestry при поддержке Японского агентства аэрокосмических исследований.

Команда разработчиков решила для освоения космоса использовать древесину, так как она экологична и имеет низкую стоимость.



Об этом сообщает агентство Kyodo.

Запуск деревянного аппарата намечен на 2023 год.

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Спутник будет иметь форму небольшого куба. Внутри будет находиться все необходимое оборудование, снаружи – солнечные батареи.

Как отмечает агентство, команда разработчиков решила для освоения космоса использовать древесину, так как она экологична и имеет низкую стоимость. Спутник сгорит при входе в атмосферу Земли после завершения своей миссии и не превратится в космический мусор. Кроме того, использовать древесину дешевле, чем алюминий, который в настоящее время применяют для изготовления спутников.

Ранее Власти писали, что Китай пожаловался в ООН из-за спутников Starlink, которые отправила в космос компания Илона Маска SpaceX.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Япония, спутник, дерево