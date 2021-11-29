Эпидемиологическая ситуация в Украине остается стабильной
Все области Украины остаются в желтой «карантинной» зоне.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
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1 января во всех областях страны установлен «желтый» уровень эпидемиологической опасности. По состоянию на 31 декабря 2021 года из 100 тысяч человек обнаруживали коронавирус у 179 заболевших.
Самый высокое число новых случаев на 100 тысяч человек было зарегистрировано в Киеве – 426.
Уровень госпитализаций также остается относительно стабильным. Показатель составил 25,9 на 100 тысяч населения. Высоким уровень считается при преодолении отметки в 60 случаев на 100 тысяч человек.
Приемлемые показатели также по загруженности больничных мест с кислородом. Таких коек занято 21,4%, критическим уровнем считается более 65%.
Как ранее сообщали Власти, показатели двух областей соответствуют “зеленой” зоне эпидопасности.