Эпидемиологическая ситуация в Украине остается стабильной

Все области Украины остаются в желтой «карантинной» зоне.

Уровень госпитализаций также остается относительно стабильным



Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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1 января во всех областях страны установлен «желтый» уровень эпидемиологической опасности. По состоянию на 31 декабря 2021 года из 100 тысяч человек обнаруживали коронавирус у 179 заболевших.

Самый высокое число новых случаев на 100 тысяч человек было зарегистрировано в Киеве – 426.

Уровень госпитализаций также остается относительно стабильным. Показатель составил 25,9 на 100 тысяч населения. Высоким уровень считается при преодолении отметки в 60 случаев на 100 тысяч человек.

Приемлемые показатели также по загруженности больничных мест с кислородом. Таких коек занято 21,4%, критическим уровнем считается более 65%.

Как ранее сообщали Власти, показатели двух областей соответствуют “зеленой” зоне эпидопасности.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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