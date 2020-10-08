Главная » Украина » Происшествия
18:13 01 Января 2022 3 Комментарии
На Новый год из-за пожаров в Украине погибло 12 человек
В день празднования Нового года в Украине произошло 125 пожаров.
Сотрудники ГСЧС продолжают дежурить в усиленном режиме
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
31 декабря в Украине произошло 125 пожаров, в которых погибло 12 человек и еще 4 серьезно травмировались.
Основная причина возникновения пожара в домах в период новогодних праздников – нарушение правил безопасности при обращении с огнем, использовании пиротехники, осветительных приборов или гирлянд.
В связи с этим в период с 31 декабря по 4 января сотрудники ГСЧС дежурят в усиленном режиме. Для этого более 7 тысяч спасателей дежурят круглосуточно.
Как ранее сообщали Власти, в новогоднюю ночь в Киеве произошло 6 пожаров.
Тэги: пожары, ГСЧС
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРПожары на Луганщине полностью ликвидированы
08.10.2020 13:00
ТОРНа Луганщине тушат последний очаг пожара
07.10.2020 12:00
ТОРПожар в Харьковской области локализован
04.09.2020 14:00