НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
18:13 01 Января 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

На Новый год из-за пожаров в Украине погибло 12 человек

В день празднования Нового года в Украине произошло 125 пожаров.

Сотрудники ГСЧС продолжают дежурить в усиленном режиме

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

31 декабря в Украине произошло 125 пожаров, в которых погибло 12 человек и еще 4 серьезно травмировались.

Основная причина возникновения пожара в домах в период новогодних праздников – нарушение правил безопасности при обращении с огнем, использовании пиротехники, осветительных приборов или гирлянд.

В связи с этим в период с 31 декабря по 4 января сотрудники ГСЧС дежурят в усиленном режиме. Для этого более 7 тысяч спасателей дежурят круглосуточно.

Как ранее сообщали Власти, в новогоднюю ночь в Киеве произошло 6 пожаров.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: пожары, ГСЧС
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.10.2020 13:00
Пожары на Луганщине полностью ликвидированы
ТОР
07.10.2020 12:00
На Луганщине тушат последний очаг пожара
ТОР
04.09.2020 14:00
Пожар в Харьковской области локализован
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Ученые разрабатывают вакцину, способную защитить человека от коронавируса на всю жизнь

16:30 Мир

Японцы отправят в космос первый в мире деревянный спутник

15:05 Мир

Показатели двух областей соответствуют “зеленой” зоне эпидопасности

13:14 Украина

Ванга предсказала в 2022 году проблемы с водой, новую пандемию и вторжение инопланетян

04:19 Мир

Новогоднее похмелье: как избавится и чего ни в коем случае нельзя делать

17:18 Мир

Рейтинги упали и много негатива: в «Слуге народа» обсуждают переименование партии

16:00 Украина

“Омикрон” в США привел к рекордной госпитализации детей

12:42 Мир

В Киеве протестовали против накопительной пенсионной системы

10:00 Украина

Байден и Путин поговорили о ядерной войне

08:12 Мир

Байден предупредил, а Путин пригрозил: о чем поговорили президенты США и РФ

07:06 Мир

Голод, война и восстание роботов: что Нострадамус предсказал на 2022 год

00:52 Мир

Новости | NetGameSlots.com