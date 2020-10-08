На Новый год из-за пожаров в Украине погибло 12 человек

В день празднования Нового года в Украине произошло 125 пожаров.

Сотрудники ГСЧС продолжают дежурить в усиленном режиме



Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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31 декабря в Украине произошло 125 пожаров, в которых погибло 12 человек и еще 4 серьезно травмировались.

Основная причина возникновения пожара в домах в период новогодних праздников – нарушение правил безопасности при обращении с огнем, использовании пиротехники, осветительных приборов или гирлянд.

В связи с этим в период с 31 декабря по 4 января сотрудники ГСЧС дежурят в усиленном режиме. Для этого более 7 тысяч спасателей дежурят круглосуточно.

Как ранее сообщали Власти, в новогоднюю ночь в Киеве произошло 6 пожаров.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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