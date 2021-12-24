На популярном египетском курорте выпал снег
В субботу, 1 января, в нескольких регионах Египта, в том числе и в курортной Хургаде прошла гроза, сопровождавшаяся сильными осадками, включая снег и град.
Об этом сообщило Ahram Online. Из-за непогоды городские дороги залило водой, что сильно осложнило движение транспорта.
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Правительство посоветовало гражданам не стоять под деревьями и рекламными щитами, не касаться уличных фонарей и во время дождя водить машину осторожно и на малой скорости.
Также людей попросили держаться подальше от стеклянных окон и металлических дверей во время грозы.
В ряде провинций были закрыты школы.
По данным Министерства здравоохранения Египта, в пятницу, 31 декабря, по всей стране из-за плохих погодных условий три человека погибли и еще 13 получили ранения.
Ожидается что, непогода продлится до вторника, 4 января.
On the first day of the new year, snow covers the streets if Hurghada accompanied by heavy rain lasting for several hours#EgyptToday #Egypt #Hurghada #Winter | #مصر #الشتاء #الغردقة pic.twitter.com/cs5TjhbUwf
— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) January 1, 2022
Как сообщали Власти, 20 декабря улицы египетского города Александрия засыпало снегом.