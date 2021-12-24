На популярном египетском курорте выпал снег

В субботу, 1 января, в нескольких регионах Египта, в том числе и в курортной Хургаде прошла гроза, сопровождавшаяся сильными осадками, включая снег и град.

Неожиданный снег вызвал переполох в Хургаде



Об этом сообщило Ahram Online. Из-за непогоды городские дороги залило водой, что сильно осложнило движение транспорта.

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Правительство посоветовало гражданам не стоять под деревьями и рекламными щитами, не касаться уличных фонарей и во время дождя водить машину осторожно и на малой скорости.

Также людей попросили держаться подальше от стеклянных окон и металлических дверей во время грозы.

В ряде провинций были закрыты школы.

По данным Министерства здравоохранения Египта, в пятницу, 31 декабря, по всей стране из-за плохих погодных условий три человека погибли и еще 13 получили ранения.

Ожидается что, непогода продлится до вторника, 4 января.



Как сообщали Власти, 20 декабря улицы египетского города Александрия засыпало снегом.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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