На популярном египетском курорте выпал снег

Об этом сообщило Ahram Online. Из-за непогоды городские дороги залило водой, что сильно осложнило движение транспорта.

Правительство посоветовало гражданам не стоять под деревьями и рекламными щитами, не касаться уличных фонарей и во время дождя водить машину осторожно и на малой скорости.

Также людей попросили держаться подальше от стеклянных окон и металлических дверей во время грозы.

В ряде провинций были закрыты школы.

По данным Министерства здравоохранения Египта, в пятницу, 31 декабря, по всей стране из-за плохих погодных условий три человека погибли и еще 13 получили ранения.

Ожидается что, непогода продлится до вторника, 4 января.

