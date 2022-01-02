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09:24 02 Января 2022 Просмотров 264   КомментариевКомментарии

В Черкасской области прорвало плотину

В Черкасской области в селе Маркизовка Новодмитровской территориальной общины произошло частичное разрушение нижней части шлюза плотины на реке Золотоношка.

Спасатели укрепили разрушенную часть плотины

Об этом сообщила полиция Черкасской области. Информация о происшествии поступила в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области в 17:45.

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“С места разрушения выходит поток воды шириной около 4 метров и глубиной около 30 сантиметров”, — сказано в сообщении.

На месте происшествия провели мероприятия для укрепления плотины бетонными плитами. Ситуация контролируемая.

По заверению правоохранителей, угрозы подтопления домовладений и огородов населения нет.

Как сообщали Власти, на металлургическом предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог» 24 декабря из-за прорыва дамбы грязная вода попала в трубопровод и на сельскохозяйственные земли.

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