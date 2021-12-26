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Главная » Мир » Происшествия
10:18 02 Января 2022 Просмотров 162   КомментариевКомментарии

Снегопад в новогоднюю ночь потушил масштабные лесные пожары в Колорадо

Обильный снегопад помог затушить масштабные лесные пожары, бушевавшие в американском штате Колорадо перед Новым годом.

Пожар разрушил более тысячи домов

Об этом сообщило Voice of America. В ночь на субботу в регионе, где горел лес, выпало 15 см снега.

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Пожар начался в четверг 30 декабря недалеко от Денвера, столицы штата. Из-за ветра огонь быстро распространился и охватил значительную территорию. Более 30 000 человек были вынуждены эвакуироваться.

По информации американских чиновников, во время пожаров пропало без вести два человека, было разрушено более 1000 домов, тысячи жителей остались без электричества.

Президент США Байден в субботу одобрил введение чрезвычайного положения из-за масштабных пожаров в Колорадо, что ускорит предоставление помощи из федерального бюджета местным властям и организациям, которые преодолевают последствия стихии.

Как собщали Власти, в Канаде считают, что причиной некоторых заболеваний теперь являются дым от лесных пожаров и жара.

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Тэги: США, пожар
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