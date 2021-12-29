НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
13:43 02 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Актер, сыгравший Джеймса Бонда, получил рыцарский орден

Актер Дэниел Крейг получил от королевы Елизаветы II ту же награду, что и его знаменитый экранный персонаж.

Крейг, сыграв Бонда в последнем фильме

Об этом сообщает Reuters.

Дэниел Крейг стал кавалером Ордена святых Михаила и Георгия.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Этот орден, учрежденный в 1818 году будущим королем Георгом IV, присуждался «за службу Короне в иностранных делах Империи». Именно поэтому созданный писателем Яном Флемингом и неоднократно сыгранный в кино Крейгом агент 007 был награжден этим орденом.

Сам Крейг получил такую же награду «за заслуги в кино и театре».

Помимо Крейга, наград в честь Нового года от британской королевы были удостоены более 1200 человек – ученые, политики, спортсмены.

Ранее Власти писали, что премьеру фильма «Не время умирать» переносили три раза.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: орден, Великобритания, Джеймс Бонд
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.12.2021 22:13
В Великобритании агрессивная белка терроризировала город: десятки покусанных
ТОР
28.12.2021 21:54
12-летний мальчик обогнал Эйнштейна по уровню интеллекта
ТОР
27.12.2021 16:50
Задержанный в Виндзорском замке объяснил, зачем хотел убить Елизавету II
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Саудовской Аравии стартовало ралли «Дакар»

15:32  Мир

Единая европейская валюта отметила юбилей

14:08  Мир

Актер, сыгравший Джеймса Бонда, получил рыцарский орден

13:43  Мир

Сегодня Зеленский поговорит с Байденом: что обсудят

12:13  Мир

В Украине подорожали биометрические паспорта: почему и на сколько

11:18  Украина

В здании парламента ЮАР вспыхнул сильный пожар

10:37  Мир

Снегопад в новогоднюю ночь потушил масштабные лесные пожары в Колорадо

10:18  Мир

В Черкасской области прорвало плотину

09:24  Украина

За первые сутки нового года в Украине – ни одной гоcпитализации с COVID-19

08:20  Украина

Вместо фейерверка: в новогоднюю ночь Израиль подвергся ракетной атаке

07:27  Мир

На популярном египетском курорте выпал снег

07:04  Мир

Новогодняя история: китаец нашел маму через 33 года после похищения с помощью рисунка-карты

21:27  Мир

За день транзит газа через Украину в Словакию сократился почти в два раза

20:43  Украина

В Европе обвалились цены на газ

19:42  Мир

На Новый год из-за пожаров в Украине погибло 12 человек

18:13  Украина

Ученые разрабатывают вакцину, способную защитить человека от коронавируса на всю жизнь

16:30  Мир

Японцы отправят в космос первый в мире деревянный спутник

15:05  Мир

Снегопад в новогоднюю ночь потушил масштабные лесные пожары в Колорадо

10:18 Мир

В Черкасской области прорвало плотину

09:24 Украина

Вместо фейерверка: в новогоднюю ночь Израиль подвергся ракетной атаке

07:27 Мир

Новогодняя история: китаец нашел маму через 33 года после похищения с помощью рисунка-карты

21:27 Мир

В Европе обвалились цены на газ

19:42 Мир

Ученые разрабатывают вакцину, способную защитить человека от коронавируса на всю жизнь

16:30 Мир

Японцы отправят в космос первый в мире деревянный спутник

15:05 Мир

Показатели двух областей соответствуют “зеленой” зоне эпидопасности

13:14 Украина

В новогоднюю ночь в Киеве произошло 6 пожаров

12:14 Украина

Ванга предсказала в 2022 году проблемы с водой, новую пандемию и вторжение инопланетян

04:19 Мир

Новогоднее похмелье: как избавится и чего ни в коем случае нельзя делать

17:18 Мир

Новости | NetGameSlots.com