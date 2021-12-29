Актер, сыгравший Джеймса Бонда, получил рыцарский орден
Актер Дэниел Крейг получил от королевы Елизаветы II ту же награду, что и его знаменитый экранный персонаж.
Об этом сообщает Reuters.
Дэниел Крейг стал кавалером Ордена святых Михаила и Георгия.
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Этот орден, учрежденный в 1818 году будущим королем Георгом IV, присуждался «за службу Короне в иностранных делах Империи». Именно поэтому созданный писателем Яном Флемингом и неоднократно сыгранный в кино Крейгом агент 007 был награжден этим орденом.
Сам Крейг получил такую же награду «за заслуги в кино и театре».
Помимо Крейга, наград в честь Нового года от британской королевы были удостоены более 1200 человек – ученые, политики, спортсмены.
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