Актер, сыгравший Джеймса Бонда, получил рыцарский орден

Актер Дэниел Крейг получил от королевы Елизаветы II ту же награду, что и его знаменитый экранный персонаж.

Крейг, сыграв Бонда в последнем фильме



Об этом сообщает Reuters.

Дэниел Крейг стал кавалером Ордена святых Михаила и Георгия.

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Этот орден, учрежденный в 1818 году будущим королем Георгом IV, присуждался «за службу Короне в иностранных делах Империи». Именно поэтому созданный писателем Яном Флемингом и неоднократно сыгранный в кино Крейгом агент 007 был награжден этим орденом.

Сам Крейг получил такую же награду «за заслуги в кино и театре».

Помимо Крейга, наград в честь Нового года от британской королевы были удостоены более 1200 человек – ученые, политики, спортсмены.

Ранее Власти писали, что премьеру фильма «Не время умирать» переносили три раза.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: орден, Великобритания, Джеймс Бонд