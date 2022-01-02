Украина третья в Европе по смертности от COVID-19

По суточной смертности от COVID-19 в Европе лидируют Россия, Италия, Украина.

Украина на третьем месте в Европе по смертности от коронавиркса



Такие данные привел сервис Worldometers. По показателю смертности в мире наша страна на 7-м месте.

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Лидеры по заболеваемости

Больше всего суточный прирост новых заболевших в мире фиксируют в США – более 185 тыс, Великобритании – более 137 тыс, Италии – более 61 тыс. Украина с показателем 1863 случая за сутки заняла 37 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Италия, Франция.

Лидеры по смертности

Мировым лидером с большим отрывом от следующей позиции остается Россия – 811 смертей за сутки, далее идут Вьетнам - 221 и США -162. В мировом рейтинг Украина на 7-месте – 98 смертей за сутки.

А вот в европейском рейтинге наша страна третья – после России и Италии (133 смерти).

Как сообщали Власти, за первые сутки нового 2022 года в Украине зафиксировали 1863 новых случая коронавирусной болезни, умерли от нее 98 человек.

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