Украина третья в Европе по смертности от COVID-19
По суточной смертности от COVID-19 в Европе лидируют Россия, Италия, Украина.
Такие данные привел сервис Worldometers. По показателю смертности в мире наша страна на 7-м месте.
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Лидеры по заболеваемости
Больше всего суточный прирост новых заболевших в мире фиксируют в США – более 185 тыс, Великобритании – более 137 тыс, Италии – более 61 тыс. Украина с показателем 1863 случая за сутки заняла 37 позицию.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Италия, Франция.
Лидеры по смертности
Мировым лидером с большим отрывом от следующей позиции остается Россия – 811 смертей за сутки, далее идут Вьетнам - 221 и США -162. В мировом рейтинг Украина на 7-месте – 98 смертей за сутки.
А вот в европейском рейтинге наша страна третья – после России и Италии (133 смерти).
Как сообщали Власти, за первые сутки нового 2022 года в Украине зафиксировали 1863 новых случая коронавирусной болезни, умерли от нее 98 человек.