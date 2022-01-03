В Украине за сутки менее 2 тысяч новых больных COVID-19
За минувшие сутки по состоянию на утро 3 января в Украине подтверждено 1 804 новых случаев заболевания COVID-19, не смогли справиться с болезнью 114 человек.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава. Среди заболевших 97 детей и 24 медработника.
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Госпитализировали 2 января 1168 человек, 2537 пациентов выздоровели.
Наибольшее количество новых заболевших выявили в Киеве – 532, во Львовской области – 112 и Киевской – 111.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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Киев – 532;
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Винницкая область – 55;
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Волынская область – 30;
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Днепропетровская область – 92;
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Донецкая область – 66;
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Житомирская область – 18;
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Закарпатская область – 51;
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Запорожская область – 30;
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Ивано-Франковская область – 60;
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Киевская область – 111;
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Кировоградская область – 47;
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Луганская область – 4;
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Львовская область – 112;
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Николаевская область – 26;
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Одесская область – 64;
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Полтавская область – 104;
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Ривненская область – 19;
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Сумская область – 37;
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Тернопольская область – 79;
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Харьковская область – 72;
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Херсонская область – 39;
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Хмельницкая область – 20;
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Черкасская область – 56;
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Черновицкая область – 59;
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Черниговская область – 21.
Как сообщали Власти, по суточной смертности от COVID-19 в Европе на утро 3 января лидируют Россия, Италия, Украина.