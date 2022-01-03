В Украине за сутки менее 2 тысяч новых больных COVID-19

За минувшие сутки по состоянию на утро 3 января в Украине подтверждено 1 804 новых случаев заболевания COVID-19, не смогли справиться с болезнью 114 человек.

За сутки в Украине COVID-19 заболело 1804 человека



Об этом свидетельствуют данные Минздрава. Среди заболевших 97 детей и 24 медработника.

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Госпитализировали 2 января 1168 человек, 2537 пациентов выздоровели.

Наибольшее количество новых заболевших выявили в Киеве – 532, во Львовской области – 112 и Киевской – 111.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

Киев – 532;

Винницкая область – 55;

Волынская область – 30;

Днепропетровская область – 92;

Донецкая область – 66;

Житомирская область – 18;

Закарпатская область – 51;

Запорожская область – 30;

Ивано-Франковская область – 60;

Киевская область – 111;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 4;

Львовская область – 112;

Николаевская область – 26;

Одесская область – 64;

Полтавская область – 104;

Ривненская область – 19;

Сумская область – 37;

Тернопольская область – 79;

Харьковская область – 72;

Херсонская область – 39;

Хмельницкая область – 20;

Черкасская область – 56;

Черновицкая область – 59;

Черниговская область – 21.

Как сообщали Власти, по суточной смертности от COVID-19 в Европе на утро 3 января лидируют Россия, Италия, Украина.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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