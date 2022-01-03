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Главная » Украина » Общество
08:29 03 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине за сутки менее 2 тысяч новых больных COVID-19

За минувшие сутки по состоянию на утро 3 января в Украине подтверждено 1 804 новых случаев заболевания COVID-19, не смогли справиться с болезнью 114 человек.

За сутки в Украине COVID-19 заболело 1804 человека

Об этом свидетельствуют данные Минздрава. Среди заболевших 97 детей и 24 медработника.

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Госпитализировали 2 января 1168 человек, 2537 пациентов выздоровели.

Наибольшее количество новых заболевших выявили в Киеве – 532, во Львовской области – 112 и Киевской – 111.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • Киев – 532;

  • Винницкая область – 55;

  • Волынская область – 30;

  • Днепропетровская область – 92;

  • Донецкая область – 66;

  • Житомирская область – 18;

  • Закарпатская область – 51;

  • Запорожская область – 30;

  • Ивано-Франковская область – 60;

  • Киевская область – 111;

  • Кировоградская область – 47;

  • Луганская область – 4;

  • Львовская область – 112;

  • Николаевская область – 26;

  • Одесская область – 64;

  • Полтавская область – 104;

  • Ривненская область – 19;

  • Сумская область – 37;

  • Тернопольская область – 79;

  • Харьковская область – 72;

  • Херсонская область – 39;

  • Хмельницкая область – 20;

  • Черкасская область – 56;

  • Черновицкая область – 59;

  • Черниговская область – 21.

Как сообщали Власти, по суточной смертности от COVID-19 в Европе на утро 3 января лидируют Россия, Италия, Украина.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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