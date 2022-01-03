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10:29 03 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под Киевом пылает многоэтажный отель

В Вышгороде под Киевом загорелся многоэтажный отель, крыша здания обрушилась.

По предварительной информации, никто не пострадал

Об этом сообщило ТСН со ссылкой  местных жителей, которые ведут прямую трансляцию с места происшествия в одном из пабликов в Facebook.

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На месте работают уже 7 машины ГСЧС, по всей видимости бригады прибыли из соседнего Сухолучья. Ликвидация пожара продолжается. Для тушения используют воду из озера, расположенного на территории комплекса.

По предварительной информации, жертв нет.

Как сообщали Власти, в день празднования Нового года в Украине произошло 125 пожаров, на которых погибло 12 человек.

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