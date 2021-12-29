Канцлер Германии в январе намерен встретиться с Путиным

Новоизбранный Канцлер Германии планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже в первом месяце 2022 года.

Шольц хочет взять под свой личный контроль отношения с Путиным



Об этом сообщает немецкое издание «Bild» со ссылкой на неназванные источники.

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Олаф Шольц собирается строить отношения с Москвой «с нуля». Для этого он намерен встретится с Владимиром Путином уже в январе 2022 года.

Таким образом Шольц хочет взять под свой личный контроль отношения с Путиным, стремясь к «новому началу» в отношениях с Россией.

Издание заявляет, что Канцлер готовится к встрече уже в течении двух недель. На ней будут подыматься вопросы не только о ситуации вокруг Украины и ее оккупированных территорий, но и энергетической безопасности Евросоюза и Германии в частности.

Отмечается, что у главы МИД Анналены Бербок другой взгляд на выстраивание отношений с Путиным, а «личный контроль» отношений со стороны Шольца может «оставить за бортом партию зеленых», которые более критично настроены в отношении России, особенно по вопросам внешней политики и энергетической безопасности.

Как ранее сообщали Власти, Олаф Шольц стал новым канцлером Германии.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Путин, Германия, переговоры, канцлер, шольц