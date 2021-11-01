Израиль меняет правила въезда с 9 января: кого касается
Минздрав Израиля изменил правила въезда в страну.
Об этом сообщает «NEWS.ru».
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Так, с завтрашнего дня, 4 января все прибывающие в Израиль должны будут пройти самоизоляцию в течение 24 часов до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного по прилету в аэропорту имени Бен-Гуриона.
Кроме того, 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших (по определению министерства здравоохранения) иностранных туристов. Однако все это не касается прибывших из «красных» стран.
Для успешного въезда в Израиль туристу нужно сделать ПЦР-тест или тест на антиген перед вылетом в Израиль, и сразу после прилета сдать ПЦР-тест в аэропорту имени Бен-Гуриона. После этого необходимо самоизолироваться на 24-часа до получения результата теста.
В случае если тест будет отрицательным, то турист сможет беспрепятственно въехать в страну.
Не вакцинированные и не переболевшие граждане не смогут въехать в Израиль. Схема группового туризма остается прежней.
Также правительство обновит список «красных» стран, из которых запрещено въезжать, и в которые запрещено въезжать израильтянам.
Как ранее сообщали Власти, в Израиле вступили в силу новые правила въезда для иностранных туристов.