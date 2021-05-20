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23:46 04 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Китайская миссия передала на Землю новые снимки Марса: что в них необычного

Национальное космическое управление Китая (CNSA) опубликовало несколько новых снимков, сделанных миссией Tianwen-1 на Марсе.

Зонд находится в 350 млн километрах от Земли.

Об этом сообщается на сайте управления.

На снимках запечатлен кратер, названный в честь советского конструктора Сергея Королева. Кроме того, на них изображено дюнное поле Олимпия, а также северная полярная шапка планеты, состоящая из льда и углекислого газа.

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Космическое управление также получило фотографии с общим планом орбитального аппарата и частичный план с развернутым солнечным парусом.

Миссия Tianwen-1 получила и передала почти 540 гигабайт данных, заявили диспетчеры CNSA, добавив, что она все еще находится в хорошем состоянии.

Запущенный в июле 2020 года с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, роботизированный зонд Tianwen-1 преодолел в общей сложности 475 млн километров и вышел на марсианскую орбиту 10 февраля 2021 года.

Как писали Власти, в мае 2021 года китайская миссия прислала первые снимки с Красной планеты.

Китай стал второй страной после США, сумевшей достичь поверхности Марса.

Северная полярная шапка Марса состоит из льда и углекислого газа.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Китай, Марс
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