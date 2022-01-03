Во Флориде количество заболеваний COVID-19 за две недели выросло почти на 1000%

Из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» количество случаев заболевания COVID-19 во Флориде выросло за две недели на 948%.

Только 62% населения США полностью вакцинировано.



Об этом сообщает The Guardian.

Во Флориде, где проживает 6,45% населения США, за последнюю неделю было зарегистрировано 10,67% случаев заболевания по стране.

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Доктор Энтони Фаучи, главный медицинский советник Джо Байдена, ранее заявлял, что степень опасности «Омикрона» можно оценить по тому, как много больных будет госпитализировано. Так вот, в США в период между Рождеством и Новым годом число госпитализированных с COVID-19 увеличился более чем на 40%.

За последнюю неделю количество случаев заболевания COVID-19 в США увеличилось на 104% по сравнению с неделей ранее и составило в среднем 418000 в день.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) назвал новый симптом заражения штаммом «Омикрон», при которых следует как можно быстрее обратиться в больницу. Он проявляется на коже, губах и ногтях. Их бледный, серый или синий оттенок может указывать на низкий уровень кислорода в крови. Об этом пишет The Mirror.

Ранее Власти писали, что в США коронавирус привел к рекордной госпитализации детей.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, Флорида, пандемия COVID-19