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Главная » Мир » Общество
19:21 04 Января 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Во Флориде количество заболеваний COVID-19 за две недели выросло почти на 1000%

Из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» количество случаев заболевания COVID-19 во Флориде выросло за две недели на 948%.

Только 62% населения США полностью вакцинировано.

Об этом сообщает The Guardian.

Во Флориде, где проживает 6,45% населения США, за последнюю неделю было зарегистрировано 10,67% случаев заболевания по стране.

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Доктор Энтони Фаучи, главный медицинский советник Джо Байдена, ранее заявлял, что степень опасности «Омикрона» можно оценить по тому, как много больных будет госпитализировано. Так вот, в США в период между Рождеством и Новым годом число госпитализированных с COVID-19 увеличился более чем на 40%.

За последнюю неделю количество случаев заболевания COVID-19 в США увеличилось на 104% по сравнению с неделей ранее и составило в среднем 418000 в день.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) назвал новый симптом заражения штаммом «Омикрон», при которых следует как можно быстрее обратиться в больницу. Он проявляется на коже, губах и ногтях. Их бледный, серый или синий оттенок может указывать на низкий уровень кислорода в крови. Об этом пишет The Mirror.

Ранее Власти писали, что в США коронавирус привел к рекордной госпитализации детей.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, Флорида, пандемия COVID-19
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