Сняла трусы и помочилась: что известно об осквернительнице памятника Бандере
В сети разразился скандал из-за ролика, на котором девушка справила нужду возле памятника Степану Бандере во Львове.
Об этом сообщил 24 канал. Судя по всему, видео сняли осенью, но выложили на ресурс Vimeo только 3 декабря около 15:00.
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Ролик назвали «Приглашение на мирный разговор», а в описании указали: «Благотворительный фонд «красная моча».
На кадрах видно, как молодая девушка присела под памятником и справила нужду. После этого оно демонстративно натянула трусы, шорты и ушла. На фоне все это время звучит песня «Батько наш, Бандера».
Спустя некоторое время ролик перестал быть доступным по ссылке на Vimeo – очевидно, его удалили после скандала.
По информации издания, видео выложила Наталья Деревянко. Эта девушка также ведет в Facebook страницу с названием «Адольф Отченашкин». В профиле указано, что ей – 24 года, а родом она якобы из Киева.
В последней заметке в соцсети она как раз пожаловалась на «интернет-сафари» против нее из-за видео с памятником Бандере. Девушка показала скриншоты угроз и призывов извиниться за содеянное.
Журналисты предположили, что девушка, присутствующая на видео, является участницей так называемого артколлектива «Воины добра и света». Его члены распространяют неоднозначный контент в сети. Например, фото с использованной прокладкой на лице или презервативом в зубах.