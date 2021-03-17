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12:24 04 Января 2022 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

Сняла трусы и помочилась: что известно об осквернительнице памятника Бандере

В сети разразился скандал из-за ролика, на котором девушка справила нужду возле памятника Степану Бандере во Львове.

Девушка справила нужду возле памятника

Об этом сообщил 24 канал. Судя по всему, видео сняли осенью, но выложили на ресурс Vimeo только 3 декабря около 15:00.

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Ролик назвали «Приглашение на мирный разговор», а в описании указали: «Благотворительный фонд «красная моча».

На кадрах видно, как молодая девушка присела под памятником и справила нужду. После этого оно демонстративно натянула трусы, шорты и ушла. На фоне все это время звучит песня «Батько наш, Бандера».

Спустя некоторое время ролик перестал быть доступным по ссылке на Vimeo – очевидно, его удалили после скандала.

По информации издания, видео выложила Наталья Деревянко. Эта девушка также ведет в Facebook страницу с названием «Адольф Отченашкин». В профиле указано, что ей – 24 года, а родом она якобы из Киева.

В последней заметке в соцсети она как раз пожаловалась на «интернет-сафари» против нее из-за видео с памятником Бандере. Девушка показала скриншоты угроз и призывов извиниться за содеянное.

Журналисты предположили, что девушка, присутствующая на видео, является участницей так называемого артколлектива «Воины добра и света». Его члены распространяют неоднозначный контент в сети. Например, фото с использованной прокладкой на лице или презервативом в зубах.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Львов, Степан Бандера
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