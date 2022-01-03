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12:24 04 Января 2022 Просмотров 167   КомментариевКомментарии

В Киеве открыли пункты утилизации елок: куда сдать новогоднюю красавицу

Жители Киева могут утилизировать новогодние елки в специальных пунктах вместо того, чтобы выкидать их на помойку.

В прошлом году киевляне сдали в пункты утилизации 6,5 тысяч новогодних елок

Об этом сообщает городской портал Киева.

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В Киеве с 4 января открываются 15 пунктов утилизации новогодних елок. Пункты утилизации будут работать на базе местных предприятий и лесничеств.

Елки можно приносить в будние дни с 07:00 до 21:00 по 31 января включительно.

Сдать елки можно по адресам:

КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г;

КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А;

КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;

КП УЗН Днепровского района – просп. Освободителей, 6;

КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А;

КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;

КП УЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;

КП УЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;

КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95;

КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;

Дарницкое ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 км;

Дарницкое ЛПГ – просп. Броварской, 2-А;

Дарницкое ЛПГ – ул. Радистов, 1-В;

Дарницкое ЛПГ – Никольское лесничество, квартал № 35;

Дарницкое ЛПГ – Броварское лесничество, квартал №72.

Пункты утилизации создают для того, чтобы деревья могли принести не только эстетическую пользу в праздничные дни, но и практическую, после того, как праздники закончатся.

Деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

В прошлом году киевляне сдали в пункты утилизации 6,5 тысяч новогодних елок.

Как ранее сообщали Власти, в Мариуполе упала главная городская елка.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, утилизация, елки
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