В Киеве открыли пункты утилизации елок: куда сдать новогоднюю красавицу
Жители Киева могут утилизировать новогодние елки в специальных пунктах вместо того, чтобы выкидать их на помойку.
Об этом сообщает городской портал Киева.
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В Киеве с 4 января открываются 15 пунктов утилизации новогодних елок. Пункты утилизации будут работать на базе местных предприятий и лесничеств.
Елки можно приносить в будние дни с 07:00 до 21:00 по 31 января включительно.
Сдать елки можно по адресам:
КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г;
КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А;
КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;
КП УЗН Днепровского района – просп. Освободителей, 6;
КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А;
КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;
КП УЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;
КП УЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;
КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95;
КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;
Дарницкое ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 км;
Дарницкое ЛПГ – просп. Броварской, 2-А;
Дарницкое ЛПГ – ул. Радистов, 1-В;
Дарницкое ЛПГ – Никольское лесничество, квартал № 35;
Дарницкое ЛПГ – Броварское лесничество, квартал №72.
Пункты утилизации создают для того, чтобы деревья могли принести не только эстетическую пользу в праздничные дни, но и практическую, после того, как праздники закончатся.
Деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.
В прошлом году киевляне сдали в пункты утилизации 6,5 тысяч новогодних елок.
Как ранее сообщали Власти, в Мариуполе упала главная городская елка.