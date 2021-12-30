Не вписался в поворот: под Броварами Lexus протаранил два забора и врезался в дом
В Киевской области автомобиль врезался в частный дом.
Об этом сообщает Telegram-канал «Київ Оперативний».
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Вчера, 3 января в селе Погребы водитель автомобиля «Lexus» нарушил скоростной режим, не справился с управлением из-за чего выехал за переделы проезжей части на закругленном участке дороги и врезался в забор частного дома.
После первого столкновения автомобиль не остановился и в последствии протаранил стену рядом стоящего здания, после чего автомобиль откинуло в сторону другого металлического забора.
47-летний водитель «Lexus» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в местную больницу.
После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.
Как ранее сообщали Власти, в Ривном водитель на Audi сбил насмерть военного и скрылся: его нашли и сообщили о подозрении.