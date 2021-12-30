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12:59 04 Января 2022 Просмотров 725   КомментариевКомментарии

Не вписался в поворот: под Броварами Lexus протаранил два забора и врезался в дом

В Киевской области автомобиль врезался в частный дом.

7-летний водитель "Lexus" получил травмы различной степени тяжести

Об этом сообщает Telegram-канал «Київ Оперативний».

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Вчера, 3 января в селе Погребы водитель автомобиля «Lexus» нарушил скоростной режим, не справился с управлением из-за чего выехал за переделы проезжей части на закругленном участке дороги и врезался в забор частного дома.

После первого столкновения автомобиль не остановился и в последствии протаранил стену рядом стоящего здания, после чего автомобиль откинуло в сторону другого металлического забора.

Место происшествия

47-летний водитель «Lexus» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в местную больницу.

Пострадавший водитель

После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Как ранее сообщали Власти, в Ривном водитель на Audi сбил насмерть военного и скрылся: его нашли и сообщили о подозрении.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, киевская область, бровары, погребы
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