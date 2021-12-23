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Главная » Мир » Общество
12:41 04 Января 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Более миллиона больных за сутки: в США установили новый COVID-рекорд

За минувшие сутки, 3 января, в США обнаружили более 1 миллиона новых заражений коронавирусом, что стало новым мировым рекордом за все время пандемии.

В США зафиксировали 1 083 948 случаев COVID-19 в сутки

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса. За сутки в стране подтвердили 1 083 948 новых инфицированных COVID-19.

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За сутки от болезни умерли 1693 больных.

Новый показатель почти вдвое превысил предыдущий рекорд в 590 000 человек, установленный всего четыре дня назад, что, в свою очередь, тоже было удвоением по сравнению с предыдущей неделей.

Это также более чем в два раза превышает число случаев, наблюдаемых где-либо еще в любое время с момента начала пандемии более двух лет назад. Наибольшее число за пределами США зафиксировали во время всплеска штамма “Дельта” в Индии, когда 7 мая 2021 года было диагностировано более 414 000 случаев COVID-19 в сутки.

Предполагается, что реальные показатели заболеваемости могут быть даже выше, ведь американцы делают тесты на коронавирус и дома и не всегда сообщают о результатах.

В то же время стремительный рост заболеваемости не привел к тяжелым инфекциям и такому же росту смертности.

Как сообщали Власти, на юге Франции ученые обнаружили новый вариант коронавируса у 12 пациентов, предположительно, его привезли из африканского Камеруна.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: США, covid-19
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