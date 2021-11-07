Снимали три дня, кормили бутербродами: участник съемок новогоднего обращения Зеленского раскрыл подробности

Один из участников съемок новогоднего поздравления Зеленского в Мариинском дворце Киева рассказал о том, как это происходило.

Пообщаться лично с главой государства Ангельскому не удалось



Об этом сообщает «molbuk.ua» со ссылкой на интервью доктора физико-математических наук, профессора из Черновцов Олега Ангельского, который принял участие в съемках новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского.

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Так, по его словам, съемки поздравления президента проходили в течение трех дней – с 27 по 29 декабря.

«Это все длилось очень долго, потому что это был творческий процесс. Я почувствовал, что это такое – когда снимают фильм», – рассказывает Олег Ангельский.

Профессор отметил, что за это время ему удалось пообщаться с многими выдающимися украинцами. Среди них были военные, ученые, учителя, медики и представители многих других сфер.

«Пообщался со многими коллегами, представляющими сферу образования. Там был учитель физики из Харькова – это была очень приятная встреча, и нам было о чем поговорить», – продолжает рассказывать доктора физико-математических наук.

В то же время пообщаться лично с главой государства Ангельскому не удалось.

«Очень много желающих было пообщаться с Зеленским. Он приглашал всех на следующий день к себе на прием. Предлагал поговорить о том, что у кого болит, какие проблемы нуждаются в решении. Но я уже тогда поехал домой», – сказал ученый.

Профессор также отметил, что голодными гости Президента не остались. По его словам, было достаточно много специально приготовленной еды для гостей, и конечно, в кадр столы с закусками для гостей не попали. А вот алкоголя на застолье не было – его заменило безалкогольное шампанское – «Живчик».

Как ранее сообщали Власти, Путин поздравил с Новым годом лидеров всех стран, кроме Грузии и Украины.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Новый год, поздравление, зеленский