В Харькове обрушилось четырехэтажное офисное здание. Видео
В Харькове обрушилась внешняя несущая стена офисного здания.
Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харькова Юрий Сидоренко.
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В Харькове по адресу улица Гагарина, 20 обрушилось офисное здание. В Здании находились офисные помещения бывшего завода Авторучка.
Предварительная причина обрушения – нарушения правил безопасности при проведении строительства рядом с обрушившимся зданием.
Мэр Харькова дал поручение выяснить, что за работы проводились рядом с обрушившимся зданием, и есть ли на это соответствующие разрешения, а также кем они были выданы.
Собственники помещений уже сообщили, что пострадавших в результате обрушения нет.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве на рассвете вспыхнуло офисное здание.