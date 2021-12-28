В Харькове обрушилось четырехэтажное офисное здание. Видео

В Харькове обрушилась внешняя несущая стена офисного здания.

Пострадавших в результате обрушения нет



Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харькова Юрий Сидоренко.

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В Харькове по адресу улица Гагарина, 20 обрушилось офисное здание. В Здании находились офисные помещения бывшего завода Авторучка.

Предварительная причина обрушения – нарушения правил безопасности при проведении строительства рядом с обрушившимся зданием.

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Мэр Харькова дал поручение выяснить, что за работы проводились рядом с обрушившимся зданием, и есть ли на это соответствующие разрешения, а также кем они были выданы.

Собственники помещений уже сообщили, что пострадавших в результате обрушения нет.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве на рассвете вспыхнуло офисное здание.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Харьков, обрушение, здание