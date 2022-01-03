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Главная » Мир » Политика
14:51 04 Января 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Устроят теракты в РФ и на Донбассе: Жириновский заявил об украинских диверсантах с химическим оружием

Лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на территории РФ и оккупированной ей части Донбасса диверсанты из Украины могут устроить теракты и провокации с химическим оружием.

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Об этом сообщило агентство URA.ru. По его словам, инструкторы НАТО создали в Украине подразделения диверсантов, которых готовят в специальных центрах на территории республики.

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По мнению Жириновского именно эти диверсанты способны устроить теракты и провокации.

«Ведь даже необязательно, что Украина не вступит в НАТО. Вся территория ее используется НАТО — от моря и до моря. Там везде все спецслужбы, все разведки, все эти инструкторы. Полно солдат разного уровня и разной направленности», — заявил Жириновский.

Как сообщали Власти, лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что РФ должна полностью присоединить к себе Украину.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, Владимир Жириновский
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