Устроят теракты в РФ и на Донбассе: Жириновский заявил об украинских диверсантах с химическим оружием

Лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на территории РФ и оккупированной ей части Донбасса диверсанты из Украины могут устроить теракты и провокации с химическим оружием.

Жириновский сделал себе 8 прививок "Спутником V"



Об этом сообщило агентство URA.ru. По его словам, инструкторы НАТО создали в Украине подразделения диверсантов, которых готовят в специальных центрах на территории республики.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По мнению Жириновского именно эти диверсанты способны устроить теракты и провокации.

«Ведь даже необязательно, что Украина не вступит в НАТО. Вся территория ее используется НАТО — от моря и до моря. Там везде все спецслужбы, все разведки, все эти инструкторы. Полно солдат разного уровня и разной направленности», — заявил Жириновский.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Как сообщали Власти, лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что РФ должна полностью присоединить к себе Украину.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Россия, Владимир Жириновский