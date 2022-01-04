В Одессе продавцы оставили на улицах тысячи непроданных елок. Фото

Одесские предприниматели, продававшие елки на новогодние праздники, бросили большое количество непродавшихся деревьев просто на улицах города.

За ночь до этого оставленные деревья стоили не малых денег



Об этом сообщает «Думская».

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В Одессе на местах множества елочных базаров предприниматели проигнорировали требование городских властей и оставили непродавшиеся деревья на том же месте, где их продавали.

Елочные свалки были замечены на улицах Мечникова, Сегедской и других районах города. Оставленные деревья просто разбросаны по тротуару.

Коммунальщикам пришлось вывозить все оставленные деревья самостоятельно буквально в «промышленных масштабах». Всего коммунальщики насчитали более 5000 елок.

Вывозили непроданные елки в специальные пункты утилизации, где елки превращают в удобрения.

Власти напоминают жителя Одессы, что вместо того, чтобы выкидывать свою елку, ее можно отнести в специальный пункт утилизации, где она еще сможет принести пользу.

Такие пункты находятся по адресам:

- пр-т Александровский, 4;

- ул. Канатная, 19/21;

- ул. Б. Арнаутская, 18;

- пр-т. Александровский, 27;

- ул. А. Кутузакия, 28;

- ул. 10 Апреля, 2;

- ул. Нежинская, 28;

- ул. Княжеская, 4;

- ул. М. Арнаутская, 7;

- ул. Б. Арнаутская, 83;

- ул. Транспортная, 8а;

- ул. Пироговская, 3;

- ул. Тираспольская, 13;

- ул. Педагогическая, 46а;

- ул. Шишкина, 52/2А;

- пр-т Небесной Сотни,4;

- ул. Героев Крут, 3;

- ул. Варненская, 5/2;

- пр-т Адмиральский, 9;

- ул. Ак.Глушко, 22а;

- ул. Ак.Королева, 63а;

- пр-т Небесной сотни, 83;

- ул. Ак.Глушко, 1в;

- ул. Ильфа и Петрова, 27;

- ул. Архитекторская, 24;

- ул. Балковская, 199;

- ул. Средняя, 47;

- ул. Болгарская, 16;

- ул. Б.Хмельницкого, 64;

- ул. Космонавтов, 68;

- пр-т Адмиральский, 10;

- ул. Филатова, 29б;

- ул. Генерала Петрова, 76;

- пр-т Гагарина, 23/5;

- ул. Дальневосточная, 6;

- ул. Атамана Чепиги, 9;

- ул. Высоцкого, 23;

- ул. Ак. Заболотного, 12;

- ул. Марсельская, 5;

- ул. Лузановская, 67;

- ул. Черноморского казачества, 167.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве открыли пункты утилизации елок: куда сдать новогоднюю красавицу.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Одесса, мусор, Коммунальщики, елки