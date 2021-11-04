В Запорожье после смерти ребенка его родственники избили пятерых сотрудников больницы

Родственники умершего в канун Нового года ребенка устроили погром в больнице и избили сотрудников медучреждения.

В полиции открыли уголовное дело по статье о неисполнении медицинских обязанностей



Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на директора больницы «Юрия Борзенко».

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30 декабря в Запорожской детской областной больнице скончался 2-летний мальчик. Трагическое событие сильно расстроило родителей и родственников ребенка, из-за чего они вместе с друзьями ворвались в медучреждение и устроили там погром, заодно избив несколько сотрудников.

Родственники выбили замок и ворвались в реанимацию, где и погиб мальчик. Кроме него в реанимации находилось еще четыре ребенка.

«Они избили двух медбратов, которые пытались их сдерживать, избили дежурного врача. На следующий день они избили лифтер и врач-кардиолог. Все боялись выйти из своих кабинетов. Очередной врач и лифтер сейчас находятся на больничном. Остальные пострадавшие получили легкие телесные повреждения и работают», — комментирует произошедшее руководитель больницы.

Из-за действий родственников погибшего мальчика в больнице была парализована работа на 12 часов. В это время в ней находились 270 детей.

В реанимации, в которой погиб ребенок во время погрома находилось еще 4 маленьких пациента.

В настоящее время ожидается получение результатов судебно-медицинской экспертизы, которая должна показать почему умер мальчик. По словам врачей, ребенок болел сердечно-сосудистыми заболеваниями. Всего за прошедший год 2-летний мальчик около 10 раз проходил курс лечения в областной больнице.

В полиции открыли уголовное дело по статье о неисполнении медицинских обязанностей. Сотрудники больницы написали заявление на нападавших. В случившемся будут разбираться правоохранители.

Как ранее сообщали Власти, на Полтавщине в своем доме погиб ребенок.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: ребенок, Запорожье, драка, нападение, детская больница