В Запорожье после смерти ребенка его родственники избили пятерых сотрудников больницы
Родственники умершего в канун Нового года ребенка устроили погром в больнице и избили сотрудников медучреждения.
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на директора больницы «Юрия Борзенко».
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30 декабря в Запорожской детской областной больнице скончался 2-летний мальчик. Трагическое событие сильно расстроило родителей и родственников ребенка, из-за чего они вместе с друзьями ворвались в медучреждение и устроили там погром, заодно избив несколько сотрудников.
Родственники выбили замок и ворвались в реанимацию, где и погиб мальчик. Кроме него в реанимации находилось еще четыре ребенка.
«Они избили двух медбратов, которые пытались их сдерживать, избили дежурного врача. На следующий день они избили лифтер и врач-кардиолог. Все боялись выйти из своих кабинетов. Очередной врач и лифтер сейчас находятся на больничном. Остальные пострадавшие получили легкие телесные повреждения и работают», — комментирует произошедшее руководитель больницы.
Из-за действий родственников погибшего мальчика в больнице была парализована работа на 12 часов. В это время в ней находились 270 детей.
В реанимации, в которой погиб ребенок во время погрома находилось еще 4 маленьких пациента.
В настоящее время ожидается получение результатов судебно-медицинской экспертизы, которая должна показать почему умер мальчик. По словам врачей, ребенок болел сердечно-сосудистыми заболеваниями. Всего за прошедший год 2-летний мальчик около 10 раз проходил курс лечения в областной больнице.
В полиции открыли уголовное дело по статье о неисполнении медицинских обязанностей. Сотрудники больницы написали заявление на нападавших. В случившемся будут разбираться правоохранители.
Как ранее сообщали Власти, на Полтавщине в своем доме погиб ребенок.