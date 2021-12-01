В Турции одобрили пятую прививку от COVID-19
Пятую дозу вакцины могут получить «определенные группы людей». Для ревакцинации доступны Sinovac, Pfizer и турецкая вакцина Turkovac.
Об этом сообщает Daily Sabah.
Как отмечает издание, лица, получившие две дозы китайской вакцины и две дозы вакцины Pfizer не менее трех месяцев назад, смогут записаться для ревакцинации пятой дозой.
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Turkovac – вакцина против COVID-19 турецкого производства стала доступна для населения после получения разрешения на использование в экстренных случаях. До этого Турция использовала китайские вакцины и Pfizer.
По состоянию на утро 4 января в Турции две дозы вакцины получили 83,26% населения старше 18 лет, а 91,6% получили однократную дозу.
За минувшие сутки в стране было выявлено почти 44,9 тысячи новых случаев инфицирования. В результате быстрого распространения в Турции штамма коронавируса «Омикрон» число инфицированных в стране стало быстро расти.
Как сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, сейчас более 10% случаев заболевания COVID-19 в Турции вызваны «Омикроном», который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.
Ранее Власти писали, что в Израиле начали делать четвертую прививку от COVID-19.