COVID-19 оставляет в человеке антитела, которые могут атаковать после выздоровления

Спустя несколько месяцев после выздоровления у вылечившихся от COVID-19 наблюдается повышенный уровень антител, которые могут ошибочно атаковать органы человека.

Антитела могут поражать здоровые органы и ткани, даже если болезнь протекала в легкой форме.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные, опубликованные в Journal of Translational Medicine.

Исследование проводила группа ученых из Института сердца в Лос-Анджелесе.

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У 177 медицинских работников, переболевших COVID-19, в течение шести месяцев выявляли антитела, которые могут вызывать хроническое воспаление и повреждение суставов, кожи и нервной системы.

Согласно исследованиям, проведенным специалистами Национальных институтов здоровья США, у некоторых пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, его влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы наблюдалось и после выздоровления. Даже у людей, которые перенесли болезнь бессимптомно, коронавирус продолжает находиться в организме. Результаты исследовании опубликованы в журнале Nature.

Ранее Власти писали, что, по мнению ученых, иммунитет после перенесенного коронавирусного заболевания сильнее, чем после прививки.

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