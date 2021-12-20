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Главная » Украина » Общество
19:17 04 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Завтра в Украине начинается регистрация на пробное ВНО: стоимость и график проведения

В Украине начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание.

Пробное ВНО позволит желающим поработать тесты, которые соответствуют требованиям программ ВНО

Об этом написал в своем Telegram-канале министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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С 5 января по 22 января в Украине будет проходить регистрация на пробное ВНО. На него может зарегистрироваться любой желающий на сайте своего регионального центра оценки качества образования.

Найти нужный региональный сайт оценивания можно здесь. На соответствующих сайта будет также указана и цена на пробное ВНО.

Напомним, цены на участие в пробном ЗНО будут отличаться в зависимости от региона. Это связано с тем, что стоимость организации пробного тестирования отличается в разных регионах по стоимости печати и доставки материалов.

Стоимость пробного ЗНО составит от 213 до 309 грн. Так например в Киеве цена будет самой высокой – 309 грн. В Одесской области немного дешевле – 270 грн. Для абитуриентов из Донецкой и Луганской областей – 285 грн. В Харьковской области цена будет минимальной – 213 грн.

Министр отметил, что пробное ВНО позволит желающим поработать тесты, которые соответствуют требованиям программ ВНО, а также попрактиковаться в заполнении бланков ответов, психологически настроиться на прохождение тестирования в будущем.

Как ранее сообщали Власти, в Министерстве образования утвердили календарный план подготовки к ВНО-2022.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: министерство образования, ВНО, пробное ВНО
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