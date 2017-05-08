Макрон решил баллотироваться на второй срок

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет баллотироваться на второй срок на предстоящих президентских выборах.

15 декабря на телеканале TF1 во время двухчасовой передачи «Куда идёт Франция?» Эммануэль Макрон защищал итоги своего президентства.



Об этом сообщает France 24 со ссылкой на интервью Макрона газете Le Parisien, опубликованном во вторник.

«Я хочу этого», – сказал президент. Он добавил, что это решение «крепнет» внутри него.

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Макрон еще не заявил официально, что будет баллотироваться. Выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года.

Макрон, пришедший к власти в 2017 году с обещанием реформировать Францию ​​и восстановить ее статус мировой державы, является фаворитом на выборах, но аналитики предупреждают, что победа ему не гарантирована, отмечает издание.

Впрочем, в том, что действующий президент Франции выйдет во второй тур, мало кто сомневается – рейтинг Макрона составляет около 23%.

Как ранее писали Власти, когда президент Франции Эммануэль Макрон посещал выставку Eurexpo в Лионе, в него бросили яйцо. Нападавший перед броском выкрикнул: «Да здравствует революция!»

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Франция, выборы президента, Эммануэль Макрон