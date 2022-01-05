Протестующие в Алматы подожгли резиденцию президента: слышны выстрелы и взрывы

Несколько тысяч человек пытаются сейчас прорваться на территорию Алматинской резиденции президента. Все вокруг в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы.

Об этом сообщил Telegram-канал «Vласть».

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Кроме того, несколько тысяч человек взяли штурмом здание городского акимата. Протестующие выбили окна и двери. Силовики использовали светошумовые гранаты.

Протестующие постепенно занимают здание акимата. Есть ли в здании сотрудники городской администрации, неизвестно.

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Внутри здания на первом этаже начался пожар. Между тем ДЧС города никак не реагирует на запросы журналистов и не дает никакой информации, в том числе и по другим возгораниям в городе.

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У здания акимата слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы. Часть протестующих остается на месте, другая отходит в сторону площади.

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Позже сообщили, что протестующие ворвались в резиденцию президента в Алматы и подожгли ее.

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Как сообщали Власти, в центре крупнейшего мегаполиса Казахстана города Алматы в среду, 5 декабря, начались столкновения митингующих с полицией.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Казахстан, протесты