Протестующие в Алматы подожгли резиденцию президента: слышны выстрелы и взрывы
Несколько тысяч человек пытаются сейчас прорваться на территорию Алматинской резиденции президента. Все вокруг в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы.
Об этом сообщил Telegram-канал «Vласть».
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Кроме того, несколько тысяч человек взяли штурмом здание городского акимата. Протестующие выбили окна и двери. Силовики использовали светошумовые гранаты.
Протестующие постепенно занимают здание акимата. Есть ли в здании сотрудники городской администрации, неизвестно.
Внутри здания на первом этаже начался пожар. Между тем ДЧС города никак не реагирует на запросы журналистов и не дает никакой информации, в том числе и по другим возгораниям в городе.
У здания акимата слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы. Часть протестующих остается на месте, другая отходит в сторону площади.
Позже сообщили, что протестующие ворвались в резиденцию президента в Алматы и подожгли ее.
Как сообщали Власти, в центре крупнейшего мегаполиса Казахстана города Алматы в среду, 5 декабря, начались столкновения митингующих с полицией.