На Закарпатье сошли селевые потоки: размыты дороги и подтоплены дома

В Закарпатской области из-за поднятия грунтовых местами затопило несколько районов области и сошли селевые потоки.

Сотрудники ГСЧС откачивали воду из затопленных помещений.



Об этом сообщает ГСЧС Закарпатской области.

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В Раховском, Тячевском и Хустском районах Закарпатской области произошли локальные подтопления. В общей сложности затопило 7 подвальных помещений, 6 жилых домов и 21 домохозяйство.

Сотрудники ГСЧС откачивали воду из затопленных помещений.

До этого ночью в области сошли селевые потоки. Они перекрыли трассу Р21 в с. Нижний Быстрый Хустского района и трассу Н09 в г. Рахов.

Для справки: Селевой поток — стремительный русловой поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек. Главной особенностью таких потоков служит высокая насыщенность обломочным материалом, которая составляет от 10 до 75% объема движущейся массы, -Wiki.

На данный момент упомянутые дороги уже расчищены от земляных масс и камней, движение транспорта по ним возобновлено.

Как ранее сообщали Власти, на Закарпатье микроавтобус влетел в гужевую подводу с людьми.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: потоп, закарпатская область, селевой поток