На Закарпатье сошли селевые потоки: размыты дороги и подтоплены дома
В Закарпатской области из-за поднятия грунтовых местами затопило несколько районов области и сошли селевые потоки.
Об этом сообщает ГСЧС Закарпатской области.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В Раховском, Тячевском и Хустском районах Закарпатской области произошли локальные подтопления. В общей сложности затопило 7 подвальных помещений, 6 жилых домов и 21 домохозяйство.
Сотрудники ГСЧС откачивали воду из затопленных помещений.
До этого ночью в области сошли селевые потоки. Они перекрыли трассу Р21 в с. Нижний Быстрый Хустского района и трассу Н09 в г. Рахов.
Для справки: Селевой поток — стремительный русловой поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек. Главной особенностью таких потоков служит высокая насыщенность обломочным материалом, которая составляет от 10 до 75% объема движущейся массы, -Wiki.
На данный момент упомянутые дороги уже расчищены от земляных масс и камней, движение транспорта по ним возобновлено.
Как ранее сообщали Власти, на Закарпатье микроавтобус влетел в гужевую подводу с людьми.