Праздник для детей: на Ривненщине торжественно открыли школьный туалет

В одном из лицеев Ровенской области торжественно открыли санузел.

Торжественное открытие санузла



Об этом сообщает «РадиоТрек».

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В селе Тишица Ровенского района чиновники торжественно открыли туалет в местном лицее.

Информацию об открытии опубликовали на странице Лицея в Facebook, однако после огласки в СМИ ее поспешно удалили, сейчас она не доступна для просмотра.

«Долгожданное событие произошло в стенах Тишицкого лицея. Здесь открыт внутренний туалет.

Более 470 человек лицея – участников образовательного процесса искренне благодарны всем, кто приобщился к этому важному делу. Мы ведь все понимаем сверхважность сохранения здоровья наших детей», — сказано в публикации.

Строили туалет в лицее с 2019 года и потратили на это в общей сложности более 4 млн грн.

Ситуацию прокомментировала заместитель директора областного департамента образования и науки Марина Пашковская. По ее словам, упомянутый лицей был последним учебным заведением в районе, в котором до сиз пор не было санузла в здании самого лицея. До этого студентам приходилось пользоваться уличным туалетом.

Тем не менее чиновница считает, что торжественное открытие туалетов с перерезкой лент – это слишком.

Как ранее сообщали Власти, в 10% украинских школ туалеты до сих пор на улице.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: туалет, открытие, лицей, ривненская область