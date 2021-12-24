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Главная » Украина » Наука и Техника
16:23 05 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В 2021 году в Киеве зафиксировали 25 температурных рекордов

Украинские климатологи подвели итоги 2021 года, рассказав насколько среднегодовая температура отличалась от нормы.

Особенно отличились июль и ноябрь, которые имели наибольшие отклонения от среднемноголетних показателей

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Так, по данным наблюдений климатологов, среднегодовая температура в Киеве составила +9,2°С, что всего на 0,2°С больше средней климатической нормы, которая учитывает показатели 1991-2020 гг. Тем не менее 2021 год вошел в двадцатку самых теплых годов с 1881 года.

Согласно публикации, в начале года температурные показатели отклонились в сторону потепления, а в последние пять месяцев 2021 года показатели демонстрировали отрицательные температурные отклонения.

Особенно отличились июль и ноябрь, которые имели наибольшие отклонения от среднемноголетних показателей на 3,3°С и 2,2°С соответственно.

Всего в 2021 году в Киеве было зафиксировано 25 температурных рекордов, причем больше их было в январе и июне – соответственно 9 и 10.

Как ранее сообщали Власти, жара в Киеве побила многолетние рекорды.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, погода, климат
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