Призвали избегать насилия: Евросоюз заявил о праве казахов на мирный протест

Евросоюз призвал все стороны противостояний в Казахстане избегать эскалации и насилия.

ЕС призвал участников конфликта к диалогу



Соответствующее заявление опубликовала внешнеполитическая служба ЕС. В документе отмечено, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией в стране.

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«Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, ЕС ожидает, что они останутся ненасильственными и будут избегать любого подстрекательства к насилию»,- сказано в заявлении.

Кроме того, Европейский Союз призвал власти уважать фундаментальное право на мирный протест и учитывать соразмерность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности, а также соблюдать свои международные обязательства.

«Рассчитываем на то, что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу прессы и доступ к информации в Интернете и офлайн», – указано в сообщении.

Евросоюз также отмечает лишь мирное урегулирование ситуации с помощью инклюзивного диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважения к основным правам граждан.

Как ранее сообщали Власти:

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Тэги: Казахстан, ес, протесты