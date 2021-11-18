В Нигере полиция изъяла у мэра одного из городов 200 кг кокаина
Около 200 кг кокаина были изъяты на КПП в Агадесе из служебного автомобиля мэра города Фаши.
Об этом сообщает AP.
В заявлении Центрального управления Нигера по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (OCRTIS) подтверждается, что в Агадесе было зафиксировано рекордное изъятие кокаина, но не приводится подробностей.
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Мэр и его водитель, находившиеся в то время в машине, арестованы. В заявлении полиции говорится, что они доставлены в Ниамей, столицу Нигера, для допроса.
Международные наркоторговцы сделали Африку перевалочным пунктом для контрабанды наркотиков между Южной Америкой и Европой, отмечает агентство.
Ранее Власти писали, что в Сенегале задержали корабль с 2 тоннами кокаина.